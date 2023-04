Ave e Cávado querem estar unidos por transporte rápido

Municípios pedem ao Governo que utilize os 100 milhões que sobram do Portugal 2030 para iniciar projeto.

A Assembleia Intermunicipal da Comunidade do Cávado vai pedir ao Governo que use os 100 milhões de euros que estavam previstos no programa europeu Portugal 2030 para o autocarro rápido (BRT) de Braga na construção de uma ligação, tipo metro de superfície, entre Guimarães, Braga, Barcelos e Famalicão. Ontem à noite, a moção foi votada por unanimidade e o JN sabe que idêntica proposta será decidida na CIM do Ave.

A iniciativa prende-se com o facto de o Governo - que se reúne em Braga, em Conselho de Ministros, no dia 4 de maio - ter decidido incluir o BRT de Braga no Plano de Recuperação e Resiliência, com quantia idêntica, o que deixa livre aquele montante inscrito no programa europeu. Contudo, ao que o JN apurou, o Governo estava a pensar alocar o montante no lançamento do BRT de Guimarães, equiparando, de algum modo, as duas maiores cidades do distrito.