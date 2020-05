Hermana Cruz Hoje às 19:07 Facebook

Chega, esta madrugada, ao Porto, um avião da TAP com 25 toneladas de material médico, proveniente da China. Trata-se do primeiro voo do Airbus, que foi transformado em cargueiro.

O Airbus A330neo CS-TUQ descolou de território chinês pelas 16 horas locais, transportando 25 toneladas de material médico. Prevê-se que aterre, esta madrugada, mais concretamente às 6 horas, no Aeroporto de Sá Carneiro, no Porto.

"Esta foi a primeira vez que o Airbus A330neo CS-TUQ voou com as cores da Companhia depois de ser descadeirado e transformado em cargueiro. De notar que este foi o primeiro avião comercial da TAP a ser transformado em cargueiro, permitindo que a cabina tenha capacidade para levar 11 toneladas de equipamento médico, uma ajuda suplementar a todos os países que necessitem deste tipo de material", sublinhou, ao JN, fonte da empresa.

A TAP revelou ainda que, na sexta-feira, conseguiu atingir outro "marco histórico", com "dois Airbus A330neo, o CS-TUQ e o CS-TUJ", a sobrevoarem "o território chinês em simultâneo. "Os dois aviões descolaram de Lisboa, pelas 12 horas, com destino à China - Xiamen e Pequim, respetivamente - para assegurar o transporte de material médico e equipamento de proteção individual, essenciais ao combate à pandemia em Portugal", explica a empresa.

A TAP destacou ainda que está "a assegurar, em média, um voo para a China, a cada três dias". Além do A330neo, "com carga no portão e cabina", estão a ser fretados cargueiros.