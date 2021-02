Avião da SATA faz descida de emergência em viagem para a Madeira

JN/Agências Hoje às 15:06 Facebook

Um avião da companhia aérea açoriana SATA efetuou esta segunda-feira de manhã "uma descida de emergência" na ilha da Madeira, sem feridos entre os passageiros, depois de ter sido detetado "um problema técnico associado à pressurização da aeronave".

"A SATA Air Açores confirma que o voo S4 160 de Ponta Delgada (ilha de São Miguel) para a Madeira realizou uma descida de emergência no seguimento de um problema técnico associado à pressurização da aeronave", informa a companhia aérea numa nota enviada às redações.

De acordo com a SATA, o voo partiu de Ponta Delgada às 8.35 horas (hora local, menos uma do que no continente e na Madeira) e aterrou no aeroporto da Madeira às 11.40 horas, tendo sido "acionados os procedimentos de emergência no aeroporto de destino", como está previsto nestes casos.

A aterragem e o desembarque dos 14 passageiros decorreram "de forma normal", refere a nota.

Questionado pela agência Lusa, o gabinete de comunicação da SATA adiantou ainda que está a ser feita "uma avaliação técnica" à aeronave que está no Funchal.