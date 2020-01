Avião que saiu de Beja foi fretado por França e vai resgatar 133 europeus

Hoje às 16:21 Facebook

O avião que saiu esta quinta-feira de Beja foi fretado pelo Governo francês e parte para a China até sábado para repatriar pelo menos 133 cidadãos da União Europeia, incluindo 17 portugueses, devido ao coronavírus.

Fonte europeia disse à agência Lusa que este avião está agora em Paris, onde foi buscar equipa médica e partirá "na sexta-feira ou sábado" para a região chinesa de Wuhan, onde o novo vírus começou a propagar-se.

Até esta manhã, estava confirmado o repatriamento de 133 cidadãos de 16 Estados-membros da UE: Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Letónia, Polónia, Roménia, Eslováquia, Espanha, Suécia e Portugal (17 cidadãos). A todos estes, acrescem cidadãos de outros países de fora da União, como a Noruega ou Turquia.

O avião da companhia aérea privada Hi Fly, que vai fazer o repatriamento dos cidadãos desde a cidade chinesa, saiu esta quinta-feira de manhã da base aérea n.º 11 de Beja, o único aeroporto em Portugal capaz de receber o Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, e também o local onde a Hi Fly tem uma das suas bases para estacionamento e manutenção de linha dos seus aviões

Não se sabe, para já, quando e em que aeroporto de França irá este avião aterrar quando regressar da China, visto que as autoridades francesas ainda estão a estudar as opções, mas certo é que os cidadãos repatriados têm de assinar uma declaração em que se comprometem a ficar de quarentena quando voltam à UE.

Também é certo que só os cidadãos saudáveis e sem sintomas vão poder viajar, sendo dada prioridade para viajar aos grupos mais vulneráveis, como famílias com crianças e idosos.

Ao todo, cerca de 600 cidadãos da UE já pediram para deixar a China devido ao coronavírus. Fontes europeias adiantaram à agência Lusa que as autoridades chinesas estão a colocar alguns entraves à movimentação de pessoas e à aterragem de aviões fretados.

O novo vírus já provocou pelo menos 170 mortos e mais de seis mil casos.Além da China e dos territórios chineses de Macau e Hong Kong, há pelo menos 50 casos confirmados do novo coronavírus em 18 outros países, sendo eles Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.