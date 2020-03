Avião já partiu para o Rio de Janeiro para repatriar portugueses

Teixeira Correia Hoje às 02:19 Facebook

Um avião com capacidade para 254 passageiros descolou, na tarde de domingo, do Terminal Civil Aeronáutico de Beja com destino ao Rio de Janeiro, para fazer o repatriamento de portugueses retidos no Brasil, face à pandemia de Covid-19.

O Airbus A340-300 descolou das pistas da Base Aérea 11 às 19 horas de domingo, tendo como destino a "Cidade Maravilhosa" e com duas tripulações a bordo (24 pessoas ao todo), por forma a realizarem a viagem de ida e volta a Portugal.

O JN questionou o ministério dos Negócios Estrangeiros sobre se o voo foi fretado pelo Executivo e se o avião ia buscar cidadãos portugueses, tendo a tutela respondido apenas que o voo "não foi fretado pelo Governo Português". Mas fonte da ANA-Aeroportos confirmou que o voo "tinha como destino o Rio de Janeiro e que voltaria a Portugal com cidadãos lusos", não detalhando quantos.

No site da Hi Fly, a companhia aérea portuguesa justificou que está a fazer "dos voos de repatriamento uma realidade", por forma a levar as pessoas para as suas famílias. "A nossa excelente equipa está heroicamente a intensificar-se, causando um impacto positivo no mundo. Nós voamos. Nós importamo-nos", pode ler-se.