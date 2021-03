Aviso amarelo para Faro e ilhas do grupo central dos Açores

JN/Agências Hoje às 07:34 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo o distrito de Faro, por causa da agitação marítima, e o grupo central do arquipélago dos Açores, por causa da chuva.

O aviso amarelo para Faro prolonga-se até às 18 horas desta segunda-feira por causa da agitação marítima na parte oeste da costa Sul, com ondas de sueste com dois metros, enquanto nos Açores o aviso para o grupo central (ilhas de S. Jorge, Pico, Terceira, Faial e Graciosa) começa às 12 horas e prolonga-se até às 9 horas de terça-feira.

Para terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o aviso amarelo para os Açores se estenda à agitação marítima (ondas de noroeste), vigorando entre as zero horas e as 18 horas.

Para esta segunda-feira, em Portugal continental, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros, que durante a tarde poderão ser acompanhados de trovoada na região Sul, vento de leste por vezes forte no Algarve e nas terras altas e um acentuado arrefecimento noturno.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 8º (Bragança e Braga) e os 16º (Faro) e as máximas entre os 17º (Guarda) e os 24º (Beja e Braga).

