Marcelo condecora quatro portugueses e homenageia Paula Rego

Quatro portugueses de áreas distintas foram condecorados pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esta sexta-feira, em Londres. Marcelo anunciou ainda que vai condecorar, a título póstumo, a pintora Paula Rego, com o Grande Colar da Ordem de Camões.

Luís Pitarma, o enfermeiro português que ganhou destaque durante a pandemia por ter assistido Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, enquanto este estava hospitalizado devido à covid-19, foi condecorado com a Ordem do Mérito.

Marcelino Sambé, distinguido bailarino lisboeta no Royal Ballet no Reino Unido e considerado como um dos 30 jovens europeus mais destacados com menos de 30 anos, foi condecorado como Cavaleiro da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

Susana Frazão Pinheiro, professora doutora e investigadora no University College of London, um dos mais conceituados do país, será Comendadora da Ordem da Instrução Pública.

Regina Margarida dos Santos Duarte recebeu de Marcelo a distinção de Comendadora da Ordem da Instrução Pública pelo seu trabalho escolar enquanto coordenadora e promotora ativa do ensino de português no Reino Unido.

Homenagem a Paula Rego

Durante a sessão, num hotel da capital, a pintora que faleceu na passada quarta-feira foi homenageada com um minuto de silêncio e o anúncio da sua condecoração a título póstumo.

Marcelo Rebelo de Sousa chamou ao palco os dois filhos de Paula Rego presentes na receção à comunidade portuguesa do Reino Unido e os dois receberam uma prolongada salva de palmas por parte das centenas de pessoas presentes nesta receção.

Este foi o primeiro dia da visita oficial de Marcelo a Londres, onde estará junto das comunidades portuguesas no âmbito das comemorações do dia de Portugal.