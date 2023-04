Vale Eficiência com candidaturas prolongadas até fim de maio

Joana Amorim Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentação de candidaturas ao Programa Vale Eficiência foi, mais uma vez, prolongada, desta feita até ao final do próximo mês de maio. De acordo com os dados avançados ao JN pelo Ministério do Ambiente, até à data foram emitidos 11.715 vales, totalizando pagamentos de 7,161 milhões de euros. Face à baixa adesão ao programa, a tutela está a estudar novas regras, nomeadamente a emissão de mais do que um vale por candidatura.

As candidaturas ao programa deviam ter fechado no passado mês, mas consultando o site do Fundo Ambiental, que agrega este programa que visa combater a pobreza energética, verifica-se que o prazo foi prolongado até 31 de maio. Questionado, o gabinete do ministro Duarte Cordeiro fez saber que a prorrogação "prende-se com o facto de não haver qualquer interrupção no apoio" e de se estar "a ultimar o novo aviso".

O programa, recorde-se, é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com uma dotação de 162 milhões de euros. Tem como meta chegar a 100 mil famílias carenciadas, tendo o vale o valor de 1300 euros (acresce IVA) para melhorar o conforto térmico das habitações.