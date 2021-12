Baixa do total de internados em dia com 14 mortes e 3591 casos de covid-19

Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A Direção-Geral da Saúde registou 3591 novos casos de covid-19 e 14 mortes nas últimas 24 horas.

Portugal reportou 3591 novos casos de covid-19 e 14 mortes nas últimas 24 horas. Segundo dados da DGS, a pandemia causou 18687 mortes e 1200193 infeções desde que foi detetada pela primeira vez, a 2 de março de 2020.

Nos hospitais, há menos 41 internados. Do total de 953 pessoas acamadas, 142 são doentes considerados graves, menos dois que no domingo.

Num dia em que 6358 pessoas foram consideradas recuperadas da doença (115749 no total), o número de casos ativos caiu 2781, para 65757, enquanto os contactos sob vigilância subiram para 91709 (mais 950).

Das 14 vítimas mortais (seis homens e oito mulheres) reportadas nas últimas 24 horas, metade, sete, tinham mais de 80 anos (dois homens e cinco mulheres). No dia em que foi registado o óbito de um homem com menos de 50 anos, destaque ainda para as duas vítimas do sexo masculino na faixa dos 60-69 anos e quatro (um masculino e dois femininos) no escalão dos 70-79 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada pela pandemia, registou 1159 casos de covid-19 e uma morte nas últimas 24 horas, para acumulados de 457167 infeções e 7894 óbitos.

PUB

Na Região Norte foram registados cinco mortes (5707 no total) e 1148 casos nas últimas 24 horas, para um acumulado de 448092 desde o início da pandemia na zona mais setentrional do país.

Na zona Centro foram reportadas quatro mortes (3300 no total) e 791 casos, para um somatório de 171883 desde o início da pandemia.

A Sul, destaque para as três mortes e 211 casos reportados no Algarve. Os números das últimas 24 horas elevam para 52586 o total de infeções desde o início da pandemia, período no qual morreram 211 pessoas no extremo austral de Portugal.

No Alentejo, não foi registado qualquer óbito (1072 no total) nas últimas 24 horas, período de tempo no qual foram identificados 98 casos positivos de covid-19 naquela região.

Nas ilhas, a Madeira, que hoje começou a vacinação de crianças com mais de cinco anos e menos de 11, destaca-se pelos 170 casos diários de covid-19, um número elevado para a região, que reportou, ainda, um óbito. Desde o início da pandemia, a "Pérola do Atlântico" perdeu 113 vidas, de um total de 16209 infeções associadas ao vírus da SARS-CoV-2.

Nos Açores, foram registados 13 novas infeções. Em mais um dia sem óbitos nas "ilhas de bruma", são agora 10460 as infeções registadas desde o início da pandemia, às quais estão associadas 49 mortes.