Baixas até três dias pelo SNS 24 só entram em vigor em maio

A autodeclaração de doença, que irá permitir que as baixas médicas até três dias passem a ser emitidas através do SNS 24 sem ter que ir ao médico afinal só irá entrar em vigor em maio. A medida foi já promulgada pelo presidente da República e "entrará em vigor em maio", disse ao JN Ricardo Mestre, secretário de Estado da Saúde, em Évora.

A nova regra que permite que a pessoa faça uma autodeclararão sob compromisso de honra e possa ficar de baixa até três dias "foi promulgada pelo presidente da República, será publicada nos próximos dias e entrará em vigor em maio", disse ao JN Ricardo Mestre, secretário de Estado da Saúde, no encerramento da segunda conferência dos Estados Gerais sobre Saúde - Salvaguardar e Transformar o SNS", organizada pela Fundação para a Saúde, que se realizou este sábado em Évora.

A autorização das baixas de curta duração através do SNS 24 é uma das várias medidas do nova Agenda para o Trabalho Digno, aprovada recentemente na Assembleia da República. As alterações ao Código do Trabalho apenas podem entrar em vigor no mês seguinte ao da sua publicação em "Diário da República" pelo que esta medida, que é vista como uma forma de aliviar a carga de trabalho dos médicos de família, só poderá entrar em vigor em maio.