Baixos salários, inflação e juros anulam ideia de contas certas

Há menos dívida, défice e pobreza, o PIB cresceu e o emprego também, mas isto ainda não se reflete na carteira das pessoas. Licenciados pedem mais ajuda.

A melhoria dos indicadores económicos de Portugal ainda não entrou na carteira dos portugueses. A perda de poder de compra, a escalada das rendas e dos juros e a subida do desemprego nos primeiros meses de 2023 quase fazem esquecer que estamos com menos dívida, défice e pobreza, que o PIB cresceu mais do que o previsto e o emprego também. Estará Portugal melhor e os portugueses pior?

O primeiro-ministro previu que "cada dia que passa é um dia em que as pessoas vão sentir, de forma mais concreta, a recuperação da economia". No último ano, poucos a sentiram. O salário médio mensal até subiu, mas a inflação aumentou duas vezes mais e, além de absorvê-lo, ainda tirou poder de compra aos portugueses. E há cada vez mais pessoas com dois empregos: no primeiro trimestre deste ano, 255 mil pessoas acumulavam, pelo menos, dois trabalhos.