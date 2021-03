Balcão SNS24 a funcionar em 33 juntas de freguesia de nove municípios

JN/Agências Hoje às 19:08 Facebook

O SNS24 Balcão, espaço que facilita o acesso dos cidadãos aos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde, está a funcionar em 33 juntas de freguesia de nove municípios, revelou esta quarta-feira a Administração Regional de Saúde do Norte.

Entre os nove municípios estão Vila Real, Guimarães, Alijó, Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião, Murça, Sabrosa, Fafe e Peso da Régua, adiantou a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), em comunicado.

As primeiras oito unidades foram inauguradas em dezembro de 2020, seguindo-se a abertura de mais 25 já em 2021, duas das quais hoje, todas inseridas na área de abrangência desta administração de saúde.

Na nota de imprensa, a ARS-N explicou que estes balcões, com colaboradores devidamente habilitados, prestam apoio assistido sobretudo a quem tem pouca literacia digital e sem acesso a equipamentos tecnológicos ou à internet, condições ou competências necessárias para aceder aos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Esta iniciativa veio melhorar o acesso aos serviços de saúde digitais, evitando deslocações às unidades de saúde e permitindo que as pessoas possam, de uma forma segura e rápida, renovar receitas de medicamentos, consultar resultados de exames, aceder aos guias de tratamento, marcar consultas ou realizar uma teleconsulta através da RSE Live, a plataforma de telessaúde do SNS, disponibilizada pela Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS)", referiu.

O SNS24 Balcão é uma mais-valia para os utentes, resultando da criação de uma rede de parcerias entre municípios, juntas de freguesia, Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e Administrações Regionais de Saúde (ARS), vincou.

O presidente do Conselho de Administração da SPMS, Luís Goes Pinheiro, realçou, citado no comunicado, que este é um serviço que se enquadra nas prioridades da SPMS no que respeita à promoção da telessaúde, salientando a importância de existirem mais unidades.