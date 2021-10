Balcões SNS24 põem centros de saúde à porta de casa

Ana Trocado Marques Hoje às 08:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcar consulta, pedir receita de medicação crónica, tirar o certificado digital covid ou ser avaliado numa teleconsulta, sem ter que fazer quilómetros até ao centro de saúde. Agora já é possível através dos balcões SNS24, instalados nas juntas. Em menos de um ano, são já 110 no país, 95 dos quais no Norte, e os números continuam a crescer.

"O Balcão SNS24 foi pensado para lá da pandemia da covid-19, com o objetivo de continuar a servir melhor o cidadão, facilitar a prestação de serviços de saúde de forma remota e promover a literacia digital em Saúde", explicou, ao JN, o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Goes Pinheiro.

"O feedback é muito positivo. Já notamos que temos muitos números de telemóvel e endereços de e-mail de utentes a serem atualizados e muita gente a vir pedir ajuda para tirar o certificado digital", concretiza Judite Neves. A diretora dos centros de saúde de Póvoa de Varzim/Vila do Conde tem, no seu agrupamento, quase metade dos balcões abertos na região Norte (44). Com 150 mil utentes inscritos e 420 profissionais, arregaçou as mangas e sensibilizou as juntas e as câmaras.