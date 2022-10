Banca terá de negociar créditos e lucros dos supermercados serão taxados

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 23:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O debate do Orçamento do Estado (OE) arrancou, esta quarta-feira, com duas novidades, ambas dadas pelo primeiro-ministro: a proposta do Governo para tributar lucros inesperados também irá incluir o setor da distribuição e os bancos serão obrigados a renegociar contratos de crédito à habitação.

A sessão ficou marcada pela troca de acusações, entre PS e PSD, sobre quem trouxe a austeridade ao país. Criticado da Esquerda à Direita, António Costa insistiu na necessidade de o OE manter as "contas certas". Acusou o BE de "traição" à Esquerda e dirigiu-se à IL como "meninos".

O chefe do Governo garantiu que a proposta de lei sobre os lucros inesperados vai aplicar-se aos ganhos de 2022 e não de 2023. "São não só [as empresas] do setor energético mas também da distribuição que devem pagar aqueles lucros que estão a ter injustificadamente por via desta crise de inflação", sublinhou, dizendo esperar que o Parlamento vote o diploma "mal termine este debate orçamental".