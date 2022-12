Bancada pode ser palco para Pedro Nuno Santos lançar sucessão

Lugar de deputado dará voz a Pedro Nuno Santos para uma corrida à liderança do PS. Ana Gomes diz que não sai fragilizado do Governo.

Após sete anos no Governo, Pedro Nuno Santos sai com elogios de socialistas e de outros ministros. Vai ocupar o lugar de deputado pelo círculo de Aveiro e o grupo parlamentar do PS poderá servir de trampolim para o eterno candidato à sucessão de António Costa se lançar nesta corrida interna. Ao JN, Ana Gomes diz acreditar que o ministro demissionário "não sai fragilizado". E considera mesmo que a sua experiência governativa em diferentes áreas será "muito útil" ao PS, para recuperar "o vigor político" do partido, e também ao país.

Nas reações à saída do ministro das Infraestruturas e da Habitação, vários governantes elogiaram o seu contributo e procuraram dar sinais de coesão no Governo.