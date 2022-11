Banco Alimentar espera ajuda firme para meses difíceis

A campanha de recolha de alimentos do mês de novembro arranca este sábado com 40 mil voluntários.

Os pedidos de ajuda não param de cair nos serviços do Banco Alimentar Contra a Fome, que tem recebido mais solicitações de instituições - são 2600 a ser apoiadas no total - para auxiliar as famílias carenciadas em Portugal. Neste momento, há cerca de 400 mil pessoas a "ser ajudadas". Este sábado e domingo decorre mais uma campanha de recolha de alimentos em vários super e hipermercados do país. Isabel Jonet espera "uma solidariedade grande e firme" para enfrentar os próximos meses.

As instituições, através do Banco Alimentar, "entregam cabazes de alimentos ou servem refeições confecionadas, num total da ordem das 100 toneladas por dia", adianta Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome. Em 2021, na campanha de novembro, foram recolhidas 1668 toneladas de alimentos. Já na do verão deste ano, a recolha totalizou as 1701 toneladas.