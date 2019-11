Banco alimentar recolhe ajudas durante o fim de semana

JN Hoje às 18:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Três mil voluntários participam na campanha de dezembro que leva alimentos a quem precisa

Cerca de três mil voluntários participam, durante este fim de semana, na campanha do Banco Alimentar Contra a Fome, em supermercados de todo o país.

Com o slogan "Adira a esta rede social e partilhe o que é realmente importante", a Federação dos Bancos Alimentares Contra a Fome apela à generosidade dos portugueses para continuar a apoiar 400 mil pessoas em 2400 instituições de todo o país que dependem das ajudas alimentares doadas para o dia-a-dia.

Segundo os indicadores avançados, esta semana, pelo Instituto Nacional de Estatística, 2,2 milhões de portugueses vivem em risco de exclusão social, tendo disponíveis menos de 501€ por mês para sobreviver.

No Banco Alimentar do Porto, a iniciativa conta com adesão de 260 superfícies comerciais, onde serão recebidos os donativos de bens alimentares não perecíveis - leite, conservas, azeite, óleo, arroz, açúcar, farinha, massas - que serão distribuídos por 300 instituições, apoiando 60 mil pessoas. A última Campanha do Banco Alimentar Contra a Fome do Porto, em dezembro do ano passado, angariou 356 toneladas de alimentos.

Continuam disponíveis os donativos online através de alimentestaideia.pt.