Banco de Cérebros sem meios para se expandir

Instituição sediada no Porto está "no limite da capacidade". Tem 87 órgãos à sua guarda e pode receber até 15 por ano, mas precisa de reforçar pessoal.

O Banco Português de Cérebros, o único do país, tem 87 cérebros humanos à sua guarda mas já se encontra no limite da capacidade. A escassez de recursos humanos impede a instituição, com sede no Porto, de se expandir e poder dar o próximo passo: começar a receber também cérebros sãos, de modo a compará-los com os que possui - e que pertenceram todos a doentes neurológicos. Ainda assim, o Banco de Cérebros tem tido um papel importante na investigação científica nacional e internacional.

A instituição, fundada em 2014, recebe cerca de 12 cérebros por ano e pretende subir essa média para 15, revela ao JN Ricardo Taipa, neurologista e neuropatologista do Centro Hospitalar Universitário do Porto e responsável pelo Banco de Cérebros. Mas esse número não poderá ser ultrapassado a menos que haja um reforço de pessoal.