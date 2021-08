Banco de leite materno vai alimentar 100 bebés no Porto

Hermana Cruz Hoje às 08:37 Facebook

Projeto, numa parceria entre Hospital de S. João e Centro Materno Infantil do Norte, arranca em novembro na ala pediátrica "Joãozinho" e abrange para já a região.

O Porto vai ter o segundo banco de leite materno do país. O projeto, que está a ser criado numa parceria entre o Hospital de S. João e o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), vai funcionar na nova ala pediátrica "Joãozinho" a partir de novembro. No primeiro ano vai abranger apenas os hospitais do Grande Porto, com maternidade e neonatologia, estimando-se que venha a fornecer leite a cerca de 60 a 100 bebés. Depois, será alargado a todo o Norte.

O banco de leite materno do Norte está a ser preparado precisamente com o apoio da primeira unidade criada no país, em 2009, que funciona na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Uma unidade que, em 12 anos de existência, já forneceu leite para 1700 bebés. Conta já com o aval da Autoridade Regional de Saúde (ARS) do Norte.