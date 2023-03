Banco e escola multados por discriminação racial

Em cinco anos, a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial proferiu 23 multas num total de mais de 17 mil euros e ainda dez admoestações. Queixas a aumentar.

As queixas por discriminação estão a aumentar em Portugal e, em 2022, a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) deliberou cinco condenações, das quais quatro com coimas: uma aplicada ao Banco Santander Totta, outra a um estabelecimento de ensino, uma a um trabalhador e outra a alguém com responsabilidades públicas. Os dados constam do portal da comissão, onde são publicitados os casos de violação da lei de 2017 que permite sancionar a prática de atos discriminatórios no acesso a bens e serviços, educação, cultura, saúde, apoios sociais e habitação. Desde que a lei entrou em vigor, e até 1 de setembro de 2022, a comissão recebeu 2238 queixas e instaurou 282 processos de contraordenação.

De acordo com o registo na página da CICDR, entre 2017 e 2022, houve 33 condenações, das quais 23 coimas no valor de mais de 17 mil euros, e dez admoestações. Alguns dos casos chegaram via Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) e Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).