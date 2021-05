Bancos e empresas juntos para ajudar famílias afetadas pela pandemia

JN Hoje às 10:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Chama-se #TodosJuntos e é uma campanha organizada por dez bancos e mais de três centenas de empresas, entre as quais a Global Media Group, com o intuito de ajudar famílias mais desprotegidas a suprir as necessidades de bens alimentares e de medicamentos no contexto da crise provocada pela pandemia.

Para assegurar a diversidade dos beneficiários e uma distribuição nacional, foi selecionada como plataforma de distribuição a Rede de Emergência Alimentar, lançada pela ENTRAJUDA para dar resposta às situações de carência resultantes do impacto da pandemia, articulada nos Bancos Alimentares e que integra cerca de 2700 instituições e entidades em todo o país. De acordo com a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, existem cerca de 450 mil pessoas que precisam de receber apoio alimentar diário.

O montante total angariado no final da campanha permitirá a aquisição de alimentos básicos, como leite, cereais, arroz, azeite, feijão, massa, atum. Segundo os promotores da iniciativa solidária, 20% do montante angariado será destinado a apoiar as necessidades das famílias relacionadas com medicamentos.

"A iniciativa vai mobilizar recursos financeiros significativos para apoiar organizações que disponham de uma infraestrutura montada, com capacidade para chegar de imediato às pessoas concretas que enfrentam maiores dificuldades, em condições de controlo e auditoria exigentes", informaram os promotores.

A campanha inicia-se com mais de dois milhões de euros já angariados: os 10 Bancos comprometeram-se com uma contribuição total de cerca de 1,8 milhões de euros e as empresas contribuíram com donativos financeiros e bens alimentares. No entanto, o valor está longe de ser suficiente. Assim, quem se quiser juntar a esta causa pode fazer o seu donativo por transferência bancária (PT50 0035 0027 0069 9176 1301 0), por MB Way (931 721 721) ou através do número 761 100 200 (custo da chamada de um euros mais IVA). O processo de distribuição dos donativos será acompanhado por uma auditoria externa promovida pela Deloitte.

As entidades envolvidas no projeto são: BPI/Fundação "La Caixa", Banco Carregosa, Montepio, Santander, Bankinter, BBDO, BBVA, Caixa Agrícola, Caixa Geral de Depósitos, Cofina, COSEC, Deloitte, Dignitude, Exporplás, Federação Portuguesa de Futebol, Fundação Ageas, Fundação do Futebol - Liga Portugal, Global Media Group (detém títulos como Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF), Grupo Bel, Grupo Renascença, Impresa, JCDecaux, Lactogal, Logoplaste, MB Way, Media Capital, MEO, Millennium bcp, Fundação Millennium bcp, Mindshare, Missão Continente, MysticInvest, Holding, Nors, NOS, Novo Banco, Observador, Pingo Doce, Primavera Software, Prio, Público, RTP, Sodecia, Sogepoc, Sovena, Sr. Bacalhau, Sumol + Compal, Tinkle, Visabeira e Vodafone.