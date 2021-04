Bandeira Azul erguida em 399 praias, marinas e embarcações em Portugal 

Rogério Matos Hoje às 12:16 Facebook

A Bandeira Azul, sinal das boas práticas e excelente qualidade da água, vai ser erguida em 399 praias, marinas e embarcações em Portugal este ano, mais 12 face a 2020. Destas, 372 são praias marítimas e fluviais, 16 são portos de recreio e onze embarcações de ecoturismo.

As bandeiras são distribuídas por 98 municípios e este ano há cinco que recebem pela primeira vez o galardão: Fafe, Oleiros, Óbidos, Avis e Beja.

Durante a conferência de Imprensa, esta sexta-feira, em Oeiras, José Archer, presidente da Associação da Bandeira Azul da Europa (ABAE) destacou o grande número de praias fluviais com o Galardão.

"Portugal é o segundo país do mundo com praias fluviais no interior galardoadas com Bandeira Azul", afirmou José Archer, apontando para "a preocupação de frequentar as praias com segurança em tempos de pandemia".