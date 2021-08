Barbosa Ribeiro critica Moreira e diz que país não pode ter "um Porto fraco"

JN/Agências Hoje às 20:51 Facebook

O candidato socialista à Câmara Municipal do Porto nas eleições autárquicas de 26 de setembro, Tiago Barbosa Ribeiro, criticou hoje a gestão do independente Rui Moreira, considerando que nunca houve "um país forte com um Porto fraco".

Discursando durante o 23.º Congresso do PS, que decorre entre hoje e domingo, em Portimão (distrito de Faro), o candidato que vai desafiar a liderança de Rui Moreira nas autárquicas referiu que a autarquia da 'Invicta' "gastou 15 vezes menos do que a Câmara de Lisboa [liderada pela socialista Fernando Medina] no combate à pandemia".

Tiago Barbosa Ribeiro sustentou que a decisão da autarquia do Porto deixou "mais desprotegidas muitas empresas, em especial no comércio e na restauração".

"Esta é a expressão maior de uma desistência de afirmar a cidade na liderança de uma região capaz de projetar novos futuros que têm sido adiados", sublinhou o deputado.

"Importa destacar estar realidade porque nunca tivemos um país forte com um país fraco", acrescentou.

"Sabemos que há lutas mais difíceis do que outras, mas com Mário Soares aprendemos que os políticos não se fazem nas disputas de desfecho fácil, que não há combates impossíveis e que não há vitórias ou derrotas antecipadas, e que no PS não damos nenhum combate por perdido antes de o povo se pronunciar", completou.

Por isso, o deputado portuense vai "rua a rua, pessoa a pessoa" na tentativa de mudar a 'cor' do município do Porto.