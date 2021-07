Bares querem mesmas regras do que os restaurantes

Erika Nunes Hoje às 07:44 Facebook

Restauração quer campanha de informação para atenuar conflitos com clientes aos fins de semana. Bares na expectativa de poder reabrir com as mesmas regras aplicadas aos restaurantes.

Os empresários da restauração esperam que uma nova fase de desconfinamento inclua o fim das restrições de horários nos restaurantes e que os bares possam voltar a funcionar com as mesmas regras - certificado digital ou teste negativo à covid-19 para acesso ao interior. Pedem ainda ao Governo que faça uma campanha de informação dirigida aos clientes, para atenuar conflitos que têm surgido à porta dos estabelecimentos.

O Governo tem remetido para o Conselho de Ministros desta quinta-feira a alteração de algumas das regras em vigor, nomeadamente o uso de máscara obrigatório na via pública, podendo ainda acatar algumas das recomendações dos peritos, anteontem, no Infarmed.