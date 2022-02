Barragens paradas correspondem a 14% da produção elétrica

Ano hidrológico começado em outubro está com menos de metade da produção por falta de chuva, por isso Governo reservou água para consumo humano.

O consumo de energia, em Portugal, continua a aumentar, após o recuo dos anos da pandemia, contudo não está acima dos valores de 2018 e a capacidade instalada de produção de energia tem aumentado, especialmente ao nível das renováveis. A paragem de produção elétrica em cinco barragens, anunciada esta terça-feira pelo Governo, como medida de salvaguarda das baixas reservas de água para consumo humano não deverá ter grande impacto no fornecimento de energia elétrica, visto que, juntas, representam apenas cerca de 10% da capacidade instalada e quatro das cinco bacias hidrográficas em causa são das mais esvaziadas por falta de chuva.

Alto Lindoso (652 MW de capacidade máxima instalada), Cabril (108 MW), Alto Rabagão (68 MW), Castelo de Bode (159 MW) e Vilar-Tabuaço (58 MW) representam pouco mais de mil megawatts (MW) ou cerca de 14,5% da potência instalada a nível de produção hídrica em Portugal. No entanto, com as albufeiras a apenas 14,5% a 34,9% de capacidade (com exceção de Castelo de Bode, a 59,2%), em janeiro, a produção elétrica destas unidades que o Ministério do Ambiente decidiu parar seria bastante baixa. As empresas que exploram as referidas barragens ainda não se pronunciaram sobre o impacto da medida nos respetivos negócios.