Barragens sem produção elétrica estão a recuperar

As barragens no Norte e Centro do país, onde foi suspensa a produção de eletricidade devido à escassez de água, já estão a recuperar os volumes de água. As maiores subidas são no Lindoso e Cabril.

Segundo apurou o JN, as recuperações registadas são de quatro metros no Lindoso (rio Lima, Gerês), meio metro no Alto Rabagão (Cávado, Vila Real), 1,7 metros em Vilar/Tabuaço (Viseu) e quatro metros no Cabril (Zêzere). O registo de Castelo de Bode, também no rio Zêzere, revela "estabilidade".

Na passada terça-feira, os ministérios do Ambiente e da Agricultura anunciaram que a produção de eletricidade foi suspensa naquelas cinco barragens, devido à situação de seca que o país atravessa e numa altura em que não há perspetivas de chuva a curto prazo. Na Bravura, no Algarve, o uso foi interdito para fins de rega.

As medidas foram anunciadas no fim da reunião da comissão de acompanhamento da seca. A situação tem estado a ser acompanhada ao dia e deverá ser reavaliada em março, quando a comissão reunir novamente.

Na ocasião, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes, sublinhou que não se prevê que venha a faltar água para consumo humano e que esta decisão pretende salvaguardar o abastecimento humano para os próximo dois anos. Apontou a possibilidade que existe de continuar a transferir água a partir do Alqueva para outras barragens e a "disponibilidade hídrica que temos da bacia do Douro, com duas barragens muito próximas do seu nível médio de armazenamento, que são o Baixo Sabor e o Tua".

Matos Fernandes disse, ainda, que as barragens necessárias para o consumo humano passarão a ter valores mínimos de volume de água, para garantir o consumo para dois anos.

De acordo com os últimos dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 8,7% do território continental está em seca severa, 27,3% em seca moderada, 57,7% em seca fraca e apenas 6,3 em situação considerada normal. Não há expectativas de chuva neste mês de fevereiro que permitam reverter a situação. Para março e abril não há previsões.