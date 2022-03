Barriga de aluguer ucraniana dá à luz menina no Hospital de S. João

JN Hoje às 11:17 Facebook

Mulher ucraniana com gravidez de substituição chegou a Portugal há duas semanas e deu à luz esta noite no Hospital de São João, no Porto.

Uma cidadã ucraniana com uma gravidez de substituição (barriga de aluguer) deu à luz de parto normal esta noite no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ). A menina, com 47 centímetros e 2,975 quilos, nasceu às 2.53 horas desta quinta-feira.

Segundo uma nota do hospital, a cidadã ucraniana chegou a Portugal há duas semanas e tem tido consultas de acompanhamento no serviço de Obstetrícia. A ucraniana e a bebé encontram-se bem.

"O CHUSJ continua disponível, no contexto da política nacional e da cooperação internacional, para receber, tratar e acompanhar cidadãos ucranianos, num espírito de enorme empatia e solidariedade", lê-se no comunicado, que acrescenta que o centro hospitalar disponibilizou cerca de 140 camas para receber cidadãos doentes provenientes da Ucrânia.

Recorde-se que, este mês, o JN noticiou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros recebeu pedidos de ajuda de 15 casais com gravidezes em curso na Ucrânia e prepara "solução excecional" para que recém-nascidos possam sair do país.