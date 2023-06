Barrigas de aluguer podem avançar sem aval médico

Especialistas têm dois meses para se pronunciarem. Se não o fizerem, a gestação poderá avançar.

Os pedidos de gestação de substituição têm de ser alvo de apreciação pelas ordens dos Médicos e dos Psicólogos Portugueses, mas os pareceres não são vinculativos e, se os especialistas não se pronunciarem em dois meses, o processo avança mesmo sem essa pronúncia. O projeto de decreto-lei que regulamenta as barrigas de aluguer permite à gestante abortar nas primeiras 10 semanas. Esse arrependimento tem custos: terá de reembolsar os beneficiários de todas as despesas médicas.

O diploma, a que o JN teve acesso, especifica que cabe à Comissão Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) dar aval à gestação de substituição. Num primeiro momento, será rejeitado ou admitido um pedido de autorização prévia. Se for concedida essa autorização, a comissão pedirá às ordens dos Médicos e dos Psicólogos Portugueses que emitam pareceres sobre os candidatos. No entanto, essa pronúncia tem de chegar em 60 dias. Findo o prazo, a CNPMA pode prosseguir com o processo.