Base aérea em Verín acelera combate a incêndios no Norte de Portugal e Galiza

Projeto da Junta da Galiza lançado há dois anos entra em fase de expropriação de terrenos. Obras podem estar concluídas até ao final deste ano.

O projeto para a construção de uma base aérea transfronteiriça em Verín foi apresentado, há dois anos, pela Junta da Galiza, mas esteve a marcar passo até agora. Esta semana começou o processo de expropriação de terrenos. O objetivo é acelerar o combate a incêndios florestais com aviões e helicópteros na Galiza e no Norte de Portugal.

Aquando do lançamento do projeto, em abril de 2021, o conselheiro do Meio Rural da Junta da Galiza, José González, disse, em comunicado, que "esta instalação aumentará a resiliência do território transfronteiriço, reforçará a capacidade operativa da resposta e permitirá identificar, antecipadamente, as zonas de risco e uma ação conjunta".

A partir de Verín, que fica a quase 30 quilómetros da cidade de Chaves, vão poder operar diferentes tipos de aeronaves especializadas no combate a incêndios na Galiza e no Norte de Portugal. Segundo o presidente do Ayuntamiento de Verín, Gerardo Seoane, "o problema é que os incêndios atravessam a fronteira e não precisam de passaporte".

Em 2022, um grande incêndio que começou em Soutelo, no concelho de Chaves, alastrou ao concelho vizinho de Verín, em território galego, e consumiu cerca de seis mil hectares de área florestal e de mato.

Tendo em conta esta e outras ocorrências, Gerardo Seoane está convencido de que "é boa" a ideia de construir a base aérea transfronteiriça no seu concelho. "Sem dúvida, a intervenção será muito mais rápida e a dimensão dos incêndios será muito mais pequena", refere.

Segundo o autarca de Verín "já começou a expropriação dos terrenos" e "estão a ser notificados os proprietários para serem adquiridos, o que vai demorar uma ou duas semanas". O preço foi fixado "num euro e oitenta cêntimos por metro quadrado".

Em 20 de março de 2023, a Consellería do Meio Rural da Junta da Galiza emitiu um despacho que "aprovou definitivamente o processo de informação pública e o projeto de construção". Também declarou expressamente a "utilidade pública e a ocupação urgente, para efeitos de expropriação, dos bens e direitos afetados pela construção de um aeródromo transfronteiriço, no âmbito do projeto Interlumes, nos municípios de Verín e Oímbra".

O projeto Interlumes da Junta da Galiza tem uma dotação de cerca de 10 milhões de euros. A base aérea transfronteiriça deverá estar pronta a funcionar até ao final deste ano. O presidente do Ayuntamiento de Verín diz que "a ideia é começar as obras neste verão". Espera-se que a base possa estar pronta até ao final deste ano e estar preparada para funcionar na época de incêndios de 2024.

Também para agilizar o combate, nomeadamente, aos incêndios florestais na zona de fronteira, a Eurocidade Chaves-Verín implementou um protocolo de comunicação ao nível da proteção civil municipal que tem dado frutos.

"O ano passado recebemos a ajuda de Portugal em dois incêndios, o que atravessou a fronteira e outro em Verín, e os nossos meios também colaboram quando há um incêndio em Portugal", realçou Gerardo Seoane.