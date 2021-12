Bastonária dos Farmacêuticos na vice-presidência do PSD

Gina Pereira e Hermana Cruz Hoje às 18:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A bastonária dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, vai ser vice-presidente do PSD. Essa é uma das alterações propostas por Rui Rio na Direção do partido, para o lugar de Isabel Meirelles, que avança para a presidência da Mesa do Congresso.

"A ideia é ter uma lista forte, institucional e de qualidade que contribua para a unidade do partido". É assim que a liderança do PSD apresenta a lista de Rui Rio à Comissão Política Nacional, onde já são conhecidas as saídas da vice-presidência de Nuno Morais Sarmento (que avança à Jurisdição contra Paulo Colaço) e de Isabel Meirelles (que concorre na lista para a Mesa do Congresso, encabeçada pelo atual presidente Paulo Mota Pinto).

Para o lugar de Isabel Meirelles, uma das seis vice-presidentes do PSD, Rui Rio avança com a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, que também é professora Universitária da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa há 20 anos e pertence ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.