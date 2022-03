Bastonária quer cursos intensivos para enfermeiros ucranianos aprenderem língua

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros (OE) quer cursos intensivos de português para que os refugiados ucranianos possam aprender a língua e, após terem os cursos reconhecidos por escolas superiores de enfermagem, comecem a exercer.

Ana Rita Cavaco reuniu com o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, tendo transmitido a posição de que a OE "não aceita enfermeiros que não dominem a língua", disse ao JN fonte da Ordem. Para acelerar o processo de integração no Serviço Nacional de Saúde (SNS), propôs que seja dado aos refugiados ucranianos com formação nesta área um "curso intenso de português, para que aprendam a língua" e daqui a algum tempo estarem aptos a trabalhar.

Ao contrário da Ordem dos Médicos - que já se mostrou disponível para aceitar médicos ucranianos que não falem português, propondo que após o reconhecimento dos cursos sejam integrados em equipas no SNS com um tutor - a OE não quer enfermeiros a trabalhar que não dominem a língua portuguesa.

A prova de controlo linguístico, feita pelo Conselho de Enfermagem, é uma das condições obrigatória para aqueles profissionais de saúde se poderem inscrever na OE, após reconhecimento do diploma por parte das escolas superiores de enfermagem.

Atualmente há 46 enfermeiros ucranianos, que já se encontravam no país antes da ofensiva da Rússia à Ucrânia, a exercer a profissão em Portugal.