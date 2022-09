Bastonário dos médicos recusa lei para "silenciar ordens"

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos (OM), resumiu esta quarta-feira, numa audição parlamentar, todas as críticas que o levam a recusar a nova lei das ordens profissionais, acusando os socialistas de as tentar "silenciar". E considera que o projeto em debate impede que associações como a OM prossigam o seu papel público de intervenção na defesa dos interesses dos doentes. O PSD defendeu que sejam as ordens, e não o Governo, a propor os seus estatutos ao Parlamento.

Reforçando o seu parecer negativo, o representante dos médicos, que foi o primeiro a ser ouvido no âmbito de uma audição conjunta promovida pelo grupo de trabalho das ordens profissionais, começou por lamentar, quase dez anos após entrar em vigor a legislação de 2013, que não tenha sido dado "a conhecer qualquer relatório que avalie a lei" ou "identifique de forma clara" os pontos que carecem de alteração.

Do mesmo modo, Miguel Guimarães insistiu que não faz sentido integrar nos órgãos de supervisão elementos que não pertencem à profissão em nome de um "suposto reforço da autonomia". E referiu-se depois especificamente ao caso dos académicos. Pelo contrário, sugeriu que seria útil integrar um juiz.

Também o provedor "não deve integrar o órgão de supervisão", acrescentou perante os deputados da Comissão de Trabalho.

O bastonário mantém a acusação de que as alterações que estão em debate para as atribuições das ordens "pretendem silenciar as ordens". Do mesmo modo, recusa a acusação de que as ordens estejam a dificultar ou restringir o acesso à profissão.

"Perigosa ingerência"

O projeto de lei apresentado pelos deputados socialistas já foi contestado pela Ordem dos Médicos. Visa "alterar a lei que estabelece o regime jurídico das associações públicas profissionais e representa uma perigosa ingerência no funcionamento das ordens profissionais", denunciou a OM.

"Com o falso argumento de que se pretende pôr fim ao corporativismo e aos supostos entraves no acesso às profissões, o projeto constitui um ataque direto à democracia, ao impedir que associações como a Ordem dos Médicos possam manter o seu papel público de intervenção na defesa dos interesses dos doentes", considera a OM. Uma crítica reiterada esta quarta-feira por Miguel Guimarães.

Além disso, já denunciou que "os deputados do PS pretendem silenciar e controlar momentos determinantes da intervenção da Ordem dos Médicos, que tem permitido conhecer e resolver situações graves, como aconteceu com a auditoria clínica ao Lar de Reguengos de Monsaraz".

Após as intervenções iniciais dos bastonários da área da Saúde (médicos, farmacêuticos, psicólogos e nutricionistas), o PSD defendeu que as ordens devem propor à Assembleia os seus estatutos e "não deve ser o Governo a substituir-se" às associações. Já o socialista Pedro Delgado Alves respondeu às acusações dos bastonários, remetendo precisamente para "a revisão dos estatutos de cada ordem", porque "mais relevante do que esta lei é a fase seguinte". Por isso, defendeu que "não fique demasiado fechada e rígida".