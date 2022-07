Batidos recordes de temperatura máxima em 13 estações meteorológicas

Joana Amorim Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Quarta-feira foi, de acordo com o IPMA, o quinto dia mais quente. Noites tropicais, hoje, em 80% do território.

O dia 13 de julho fica já nos registos climatológicos com vários recordes. Além de ter sido o quinto mais quente, em 13 estações meteorológicas bateram-se extremos absolutos da temperatura máxima do ar. Num dia em que metade do país viu os termómetros ultrapassarem os 40 graus. Para esta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê noites tropicais, com temperaturas iguais ou superiores a 20ªC, em 80% do território, e máximas superiores a 30 graus em praticamente todo o país.

Daquelas 13 estações meteorológicas, destaque para a da Lousã, que chegou aos 46.3ºC, seguida de Ansião, nos 44.7ºC. Seguem-se Mirandela (43.8ºC), Monção (42.7ºC), Coimbra/Bencanta (42.6ºC), Proença-a-Nova (42.2ºC), Chaves (41.8ºC), Moimenta da Beira (41.7ºC), Bragança (41.0ºC), Macedo de Cavaleiros (41.0ºC), Figueira da Foz (41.0ºC), Carrazeda de Ansiães (39.8ºC) e Porto/Pedras Rubras (38.9ºC). De referir que na listagem de 58 estações monitorizadas pelo IPMA, exceto em duas, todos os extremos absolutos de máxima do ar registaram-se já no presente século.