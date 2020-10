"Bazuca" de dois mil milhões para metros do Porto e de Lisboa

Carla Sofia Luz Hoje às 07:32 Facebook

PNI2030 paga duas ligações na capital. Grande Porto terá mais quatro linhas de metro e mais três em metrobus. Ministro do Ambiente quer lançar maioria dos concursos de execução no próximo ano.

Os metros do Porto e de Lisboa terão 1,89 mil milhões de euros para crescer e o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, espera que a maioria dos concursos públicos de conceção e de construção das novas ligações seja lançada até ao final do próximo ano. No início de 2021, avançará um concurso de ideias para o projeto da nova ponte sobre o rio Douro, a montante da travessia da Arrábida.

À região da capital, o Governo destina 719 milhões para prolongar as linhas Vermelha até Alcântara e Amarela até Benfica (ler texto na página 8). Ao Grande Porto, chegará um cheque de 1,17 mil milhões para rasgar quatro ligações: a 2.ª linha de Gaia, entre Boavista e Santo Ovídio, a linha do Souto, em Gondomar, a linha de S. Mamede, entre Porto e Matosinhos, e a linha Circular do Porto, que aproximará a Boavista da Asprela (ver infográfico).