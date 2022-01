BE aceita repetir geringonça, Costa acusa partido de não ser "responsável"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:51 Facebook

O líder do PS acusou o BE de se ter juntado "à Direita e´à extrema-direita" para dissolver o Parlamento e de querer aumentar a dívida pública para obter a "bravata ideológica" de recomprar a Galp e a EDP. António Costa voltou a não esclarecer se prefere aliar-se à Esquerda ou à Direita após as eleições, referindo apenas que o BE não tem sido "responsável". A líder bloquista, Catarina Martins, insistiu que os socialistas serão forçados a negociar porque não chegarão à maioria absoluta.

"Quem em outubro de 2020, no momento mais grave da pandemia, decidiu romper com PS, PCP e PEV, falhando-nos no Orçamento do Estado de 2021, não teve uma atitude responsável", afirmou Costa. Evitando responder sobre se prefere aproximar-se da Esquerda ou do PSD para garantir a governabilidade, o socialista vincou que pretende "uma solução de estabilidade que o BE não oferece".

Mas, segundo Catarina Martins, já "toda a gente sabe" que o PS terá de ceder a algum dos lados para governar. "Vem exigir uma maioria absoluta, mas não a vai ter", vaticinou a bloquista. Lembrando os "quatro anos de estabilidade, conquista de direitos e crescimento" alcançados entre 2015 e 2019, desafiou Costa a repetir a receita: "Orgulho-me desse momento e voltaria a fazê-lo", referiu.

O apelo, contudo, não convenceu o líder do PS, que voltou a adotar a postura intransigente já demonstrada no debate com o líder do PCP. "Há dois BE: o que aparece na campanha eleitoral, que tem muito mel, e o que atua na Assembleia da República, que está cheio de fel", atirou António Costa.

Costa acusa BE de querer agravar dívida pública

Catarina Martins devolveu a acusação: apesar de o Governo ter prometido 30 milhões de euros aos cuidadores informais, "veio o fel" e a medida não foi executada. Afirmando que o país tem hoje menos médicos do que antes da pandemia, alertou: "Se nada for feito, o SNS estará moribundo daqui a quatro anos".

Costa lembrou que o OE chumbado previa mais 700 milhões para o SNS e que há mais 28 mil profissionais de saúde do que em 2015. Um número idêntico ao que tinha sido acordado antes da pandemia, contrapôs Catarina.

Num debate cordial mas intenso, Costa guardou uma das principais cartadas para o fim: um dos obstáculos a um acordo é o BE querer emitir dívida pública para "fazer a bravata ideológica" de renacionalizar a Galp, a EDP, a REN, a ANA e os CTT. A operação, estimou, "agravaria a dívida pública em 14,5% do PIB".

"Talvez o PS ache normal que deva ser o Estado chinês a mandar na energia em Portugal", respondeu Catarina. O BE, pelo contrário, "não se resigna" e tem um plano "pagável" para recuperar essas empresas.

Comentando uma vez mais a situação da governabilidade do país, António Costa recusou estar a fazer "chantagem" aos portugueses. E, aludindo à situação que o país viveu em 1991, atirou: "Não sou o professor Cavaco. Ele é que disse que 'se não me derem a maioria absoluta vou embora".