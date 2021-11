BE acusa PS de estar "mais preocupado" com maioria absoluta do que em dialogar

JN/Agências Hoje às 11:49 Facebook

O BE acusa o PS de estar "mais preocupado" em alcançar uma maioria absoluta do que em resolver os problemas do país, mas reiterou a disponibilidade para dialogar, centrando-se mais no conteúdo do que na forma.

"Já dissemos e repito essa nossa disponibilidade de diálogo sob qualquer chapéu que lhe queiramos dar, sob qualquer nome de batismo", afirmou Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE, numa declaração jornalistas na Assembleia da República, em reação à entrevista do primeiro-ministro, António Costa, à RTP na segunda-feira à noite.

O dirigente do BE alertou, no entanto, que "mais do que discutir a forma, é importante discutir o conteúdo".

E apontou que o seu partido colocou "em cima da mesa matérias importantes que o Governo não responde com a seriedade da sua análise, com os números que deveria responder".

Na ótica do BE, o Governo está mais concentrado em "criar confronto político com os partidos à esquerda, mais preocupado em ambições políticas, mais preocupado em maiorias absolutas do que a resolver os verdadeiros problemas do país".