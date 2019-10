BE apresentou ao PS proposta para "entendimento inicial"

Hoje às 20:55 Facebook

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, afirmou esta quarta-feira que o BE apresentou ao PS uma proposta para "entendimento inicial que possa estar plasmado no programa de Governo", com o objetivo de reforçar uma solução política com "um horizonte de legislatura".

Catarina Martins falava aos jornalistas na sede do BE, em Lisboa, já depois das declarações do secretário-geral do PS e primeiro-ministro indigitado, António Costa, após uma reunião de mais de uma hora entre as duas equipas negociais de bloquistas e socialistas.

"O Bloco de Esquerda apresentou, nesta reunião, a proposta de um caminho para um entendimento que possa ser plasmado no programa de Governo, que garanta estabilidade à vida das pessoas e portanto reforce uma solução política de horizonte legislatura com as medidas que todo o país conhece porque eu as anunciei publicamente", começou por dizer.

Segundo Catarina Martins, BE e PS debateram as "possibilidades de caminho", tendo os bloquistas apresentado um proposta "para um entendimento inicial que possa estar plasmado nesse programa de Governo", o que seria na sua opinião "garantia de trajetória de recuperação de rendimentos e direitos para quem vive do seu trabalho em Portugal".

"Julgo que foi uma reunião importante, foi uma reunião muito franca", respondeu a líder bloquista, deixando claro que o BE não fecha a porta a, caso esse caminho não seja possível, se negociarem medidas caso a caso.