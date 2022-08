BE considera que renúncia "não absolve" Medina

Hermana Cruz Hoje às 11:16 Facebook

O Bloco de Esquerda considerou, esta quarta-feira, que a renúncia de Sérgio Figueiredo à nomeação como consultor do Ministério das Finanças "não absolve" Fernando Medina nem António Costa de um caso "inaceitável".

"Não absolve Fernando Medina de um processo reprovável nem António Costa de uma desresponsabilização inaceitável". É assim que o líder parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) encarou, esta quarta-feira, a renúncia de Sérgio Figueiredo ao cargo de consultor do Ministério da Finanças.

Numa reação na rede social Twitter, Pedro Filipe Soares considerou, porém, "o desfecho inevitável". "Mostra como é possível travar os caprichos da maioria absoluta com a mobilização da opinião pública", sustentou o líder parlamentar do BE.

Também o PCP considerou tratar-se de um "desfecho natural" para uma decisão da tutela baseada em "critérios discutíveis".

"Ele lá saberá", começou por reagir o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP João Dias Coelho, quando questionado pelos jornalistas sobre a renúncia de Sérgio Figueiredo, durante uma conferência de imprensa, esta quarta-feira, na sede do partido, em Lisboa.

Para o dirigente comunista, "trata-se de um desfecho natural face a uma decisão baseada em critérios discutíveis, pela forma e pelo conteúdo".

A IL concorda que a "desistência de Sérgio Figueiredo não apaga a tentativa e desejo de Fernando Medina em devolver a contratação passada." "Não apaga a forma despudurada como o PS usa e abusa o dinheiro dos contribuintes. Não apaga a forma como o PS recorre aos ajustes diretos para contornar o escrutínio. Não apaga a forma como o PS desconsidera os serviços da administração pública", escreveram os liberais, em comunicado.

Para o partido de João Cotrim de Figueiredo, Costa também é visado: "Não apaga que o primeiro-ministro tenha afirmado que o assunto estava morto e enterrado. E não apaga mais um episódio demonstrativo em como o PS se confunde com o Estado, achando que o Estado é um meio para os seus fins de poder absoluto".

De igual modo, o Chega considera que "há explicações que continuam por dar". "A pressão pública e o sentimento de imoralidade do seu vencimento, perante os restantes funcionários públicos, mesmo do Ministério das Finanças, assim o ditavam", considerou o partido de André Ventura, em comunicado.

"Há, no entanto, explicações que continuam por dar", prossegue o Chega, reiterando "o pedido que fez à Inspeção-Geral das Finanças para uma investigação aos pagamentos efetuados entre Medina e Figueiredo e se em algum momento houve alguma espécie de troca de favores".

Por sua vez, a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, considerou que o desfecho desta quarta-feira demonstra "o facto de a sociedade portuguesa estar cada vez mais desperta para este tipo de situações e exigir, por isso, uma maior transparência e rigor por parte de titulares de cargos políticos ou públicos".

"É por este tipo de valores que se deve reger, sem exceção, o exercício de funções políticas ou públicas, pois que, sob o signo da transparência, é a credibilidade da própria democracia que sai reforçada. Tendo por base este entendimento, o PAN deu entrada no dia 9 de um projeto de lei que, mediante a regulamentação da atividade de lobbying, visa trazer novos mecanismos de transparência aos ministérios (como a agenda pública ou a pegada legislativa), o que vai, sem dúvida, ajudar a combater a possível opacidade neste tipo situações", recordou Inês Sousa Real.

Já o grupo parlamentar do PS recusou fazer qualquer comentário sobre o desfecho da polémica nomeação do antigo diretor de informação da TVI ao cargo de consultor do ministro das Finanças.