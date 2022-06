BE critica Governo por reter relatórios da PMA e mortalidade materna

Joana Amorim Hoje às 20:40 Facebook

A deputada do Bloco de Esquerda Catarina Martins questionou, esta quarta-feira, o Governo, em missiva dirigida ao presidente da Assembleia da República, por que razão não entregou ainda, como solicitado por duas vezes pela Comissão de Saúde, o relatório do grupo de trabalho de acesso à PMA e da comissão que analisou a mortalidade materna em 2017/18.

"Estão, por alguma razão, classificados como confidenciais ou o Governo está simplesmente a sonegar informação à Assembleia da República?", questiona.

Na missiva, Catarina Martins recorda que, a 22 de abril, o BE "apresentou um requerimento para audição do Grupo de Trabalho para avaliação do alargamento dos programas de acesso à Procriação Medicamente Assistida (PMA)". Em causa, como o JN noticiou na altura, o agravamento dos tempos de espera por gâmetas doados e o facto do relatório final daquele grupo, entregue há um ano, nunca ter sido tornado público.