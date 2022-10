BE diz que Governo está "resignado perante a perda de poder de compra"

Hermana Cruz Hoje às 11:36 Facebook

O Bloco de Esquerda acusou, esta sexta-feira, o Governo de estar "resignado" e até de ser "cúmplice" com a perda de poder de compra dos portugueses.

"O Governo está resignado perante a perda do poder de compra do país", acusou, esta sexta-feira, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares, no final da audiência do partido com os ministros Fernando Medina e Ana Catarina Mendes.

Para o BE, o Governo é até "cúmplice". "É por uma decisão do Governo que não quer responder, neste momento tão difícil, ao empobrecimento da sociedade. Ao não ter coragem, está a faltar às famílias e às empresas e esse é um erro que pagaremos muito caro", avisou Pedro Filipe Soares.

Segundo o líder parlamentar do BE, o Governo deveria estar a "agir sobre os salários, a proteger as pessoas dos aumentos dos preços e a controlar os preços em setores essenciais".

"O PS decide e o que tem decidido é sempre contra o poder de compra das pessoas", reafirmou Pedro Filipe Soares, acusando o Governo de António Costa de "desvalorizar o essencial, que é o rendimento das pessoas".