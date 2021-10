BE diz que nenhuma proposta foi aceite para explicar voto contra

Carla Soares Hoje às 20:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Catarina Martins disse esta sexta-feira ter transmitido a Marcelo Rebelo de Sousa que o Governo não manifestou ainda qualquer disponibilidade para aceitar as propostas do Bloco nem deu qualquer "passo negocial", justificando assim a manutenção do posicionamento assumido pelo partido, de votar contra esta proposta de Orçamento se não refletir até à votação na generalidade as principais exigências dos bloquistas ou, pelo menos, um acordo escrito nesse sentido.

"Até agora o Governo não mostrou disponibilidade para se aproximar das propostas do Bloco de Esquerda" e "nenhuma tem reflexo" no documento dos socialistas, disse Catarina Martins, notando que transmitiu isso mesmo ao presidente da República, na audiência em Belém.

A líder bloquista deu como exemplo a recusa do Governo em aceitar o fim do corte do fator de sustentabilidade nas pensões e o da caducidade dos contratos coletivos.

"O Governo ainda não deu nenhum passo negocial", comentou ainda Catarina Martins.