BE diz que precariedade é tão grave como trabalho infantil era há 40 anos

A líder do BE considera que a precariedade é um fenómeno tão preocupante como o era o trabalho infantil até aos anos 80. Na apresentação do programa eleitoral do partido, Catarina Martins defendeu também o reforço do SNS, a transformação do sistema de prestações sociais e a imposição de limites nos preços da habitação.

A coordenadora bloquista argumentou que o trabalho precário é hoje "um dos maiores problemas do país", presente "de forma estrutural" na sociedade e posta a descoberto "com uma profundidade nova" pela pandemia.

Na sede do BE, em Lisboa, Catarina Martins sublinhou que, do turismo à agricultura e da cultura à restauração, muitos portugueses não têm "qualquer tipo de contrato ". Assim, considerou que esse problema tem de ser combatido com uma urgência "semelhante" à que existiu para erradicar o trabalho infantil nos anos 80.

Catarina Martins explicou que o programa inclui várias propostas que o partido já tinha apresentado mas a que o PS não acedeu, como na Saúde, Trabalho ou Educação. Também avança algumas outras pela primeira vez, nomeadamente a criação de um Serviço Nacional de Cuidados.

O BE, que apresenta um programa "feminista, antirracista e que garante os direitos de todos e todas por inteiro", elege a habitação como outra das prioridades. O objetivo é conseguir a limitação de preços mediante a fixação de um teto máximo que combata as "rendas usurárias".

"Portugal é o mercado mais liberalizado que há", realçou Catarina Martins. "É a lei da selva e, com isto, o direito à habitação não está garantido", acrescentou, lembrando que já há países na Europa a adotar medidas deste género.

A bloquista propôs ainda a "transformação" das prestações sociais, substituindo o Rendimento Social de Inserção e o Subsídio Social de Desemprego por uma prestação "reforçada". Em concreto, o partido quer medidas que respeitem uma "lógica de acompanhamento" das famílias e garantam que estas nunca vivam abaixo do limiar da pobreza.