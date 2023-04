BE diz que "todo o Governo está fragilizado"

A coordenadora nacional do BE considerou que "todo o Governo está fragilizado" com toda a situação que envolve o inquérito à TAP. Para Catarina Martins, é "claro" que o ministro João Galamba "tem poucas condições para continuar no Governo".

"O ministro mentiu sobre a reunião com a ex-CEO da TAP e sobre o convite", concluiu, este sábado, a coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, exigindo que sejam enviados para a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP todos os documentos que estavam no computador do ajunto do ministro das Infraestruturas.

"A Comissão de Inquérito tem que saber do que realmente se trata toda esta confusão", considerou Catarina Martins, defendendo que se trata de algo "urgente". Daí o BE já ter apresentado, ainda este sábado, um requerimento a oficializar o pedido.

Para a líder dos bloquistas, também é "absolutamente urgente que o primeiro-ministro fale ao país". "Não percebo e é inexplicável que o primeiro-ministro não fale ao país sobre este caso", sustentou Catarina Martins, em conferência de Imprensa.

É que, segundo a coordenadora nacional do BE "todo o Governo está envolvido neste caso e todo o Governo está fragilizado". "E é estranho que o primeiro-ministro não tenha nada a dizer", reforçou.

Mais, para a Catarina Martins, ao contrário do que considerou, o ministro João Galamba não tem mais condições. "Parece claro que o ministro tem muitas poucas condições para continuar no Governo. Omitiu que tinha reunido e até que tinha sido ele a organizar a reunião (com a ex-CEO da TAP)", justificou.