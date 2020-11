BE insiste em requisitar privados para poupar recursos públicos

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:56 Facebook

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou esta quarta-feira ser "estranho" que o Governo não avance para a requisição de serviços privados de saúde e poupar, desse modo, "milhares de milhões de euros" ao Estado.

"O estado de emergência tem permitido ao Governo uma intervenção mais forte na área da saúde, nomeadamente requisitando serviços privados, se necessitar. Aquilo que vemos é que não tem acontecido nenhuma alteração nessa área", afirmou a líder bloquista, após uma audiência com o presidente da República, em Belém.

Para o BE, a requisição é a opção a seguir tendo em conta a "fragilização" do SNS, descrito por Catarina Martins como estando já "muito pressionado" no combate à pandemia.

A bloquista argumentou que o Governo está a gastar "milhares de milhões de euros" em pagamentos a privados para tratamento de doentes com covid-19. "Achamos estranho que o estado de emergência não possa ser utilizado também para que os recursos públicos sejam usados de forma mais eficiente", argumentou.

A requisição de privados foi uma das três preocupações elencadas por Catarina Martins. As outras foram a necessidade de o Governo comunicar as medidas de forma mais "coerente" e o reforço dos apoios económicos e sociais, de modo a que a população não fique "sem capacidade" de enfrentar a pandemia.

BE "mantém disponibilidade" para viabilizar OE

Catarina Martins afirmou que o BE precisa de ler primeiro o texto do decreto sobre o estado de emergência "para tomar uma posição sobre o voto". Acusou o Executivo de estar "a querer fazer tudo pelos mínimos" e sublinhou a necessidade de se tomarem medidas "robustas" de apoio aos portugueses.

A coordenadora bloquista não quis comentar a hipótese de os concelhos do país passarem a ficar divididos em três grupos, consoante o número de infetados. No entanto, admitiu ser "normal que haja medidas diferenciadas", uma vez que a situação também é variável conforme os pontos do país.

Sobre o Orçamento do Estado (OE), Catarina Martins vincou que a "grande divergência" do seu partido com o Governo é que este último quer um documento "na linha dos anteriores", ao passo que o BE insiste num OE com "coragem" para responder à crise.

No entanto, a deputada não fechou a porta a um entendimento com os socialistas: "Vamos ter votação na especialidade. Ainda há tempo para reforçar o OE, queira o PS fazê-lo. O BE mantém a disponibilidade e a determinação de sempre".

O presidente da República continua, esta quarta-feira, a receber os partidos para discutir o OE e a renovação do estado de emergência.