BE pede justiça na resposta à crise quando passa um ano do primeiro confinamento

JN/Agências Hoje às 11:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou, esta sexta-feira, que o ano que passou desde a primeira vez que Portugal entrou em confinamento foi "muito longo e muito difícil", prometendo "exigência de justiça" para responder à crise.

Catarina Martins assinala, em vídeo, um ano desde que o Governo decretou o primeiro período de confinamento no país, a 12 de março de 2020, no âmbito da pandemia de covid-19.

"Faz um ano que Portugal entrou pela primeira vez em confinamento, e este ano foi muito longo, muito difícil. Passámos por momentos muito complicados, sem o conforto do abraço, do encontro", refere.

Da pandemia sanitária à pandemia social, a coordenadora do BE refere "os salários cortados, os setores da economia que não funcionam, o teletrabalho e as escolas fechadas".

"Mas ao longo deste ano, também tivemos a coragem e a força de quem trabalhou incansavelmente, de quem fez o que parecia impossível, na saúde, como na ciência, como em tudo o resto", elogiou.

PUB

É com o exemplo de quem "levou a solidariedade à porta do vizinho" e organizou o país que o BE encara o período que se vai agora atravessar.

"Com exigência de justiça na resposta à crise, porque é com solidariedade que vamos derrotar a crise", assegurou.