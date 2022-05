BE pede medidas de "controlo de preços" para combater inflação

Enzo Santos com Lusa Hoje às 16:41 Facebook

O Bloco de Esquerda (BE) considera "errada" a estratégia do Governo para combater a inflação, que é causada pela "oferta", considera Catarina Martins, que pede medidas de "controlo de preços" para travar a escalada de valor dos produtos.

A coordenadora do BE acusou o Executivo de Costa de estar à espera que "a quebra de salários e pensões venham a controlar o ciclo da inflação", algo que o BE considera que não vai acontecer, disse a líder bloquista à saída do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, esta segunda-feira, em Belém.

Para o BE, o ciclo da inflação é provocado pelos preços, pelo que se exige ao Governo medidas para os controlar. A somar a este aumento, a queda de salários e pensões vai prejudicar a economia como um todo, se não forem tomadas medidas.

Caso Setúbal

Catarina Martins considerou ainda que ao PSD só dá jeito falar do caso de acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal, apesar de haver problemas noutras autarquias, e alegou desconhecer a ideia de Luís Montenegro, candidato à liderança do PSD, para uma comissão de inquérito.

"Desconheço essa iniciativa. O que lhe digo é que nós, logo no primeiro momento, fizemos um exaustivo pedido de esclarecimentos ao Governo. Foram detetados problemas em Setúbal, também foram detetados problemas noutras autarquias (...). Percebo que para o PSD dê jeito só falar de Setúbal", afirmou a coordenadora do Bloco.