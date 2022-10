BE quer centros de saúde com o dobro dos psicólogos

Hermana Cruz Hoje às 20:26 Facebook

O Bloco de Esquerda (BE) entregou, no Parlamento, um projeto de lei que visa a elaboração de um plano nacional de saúde mental, a contratação para o dobro dos atuais 250 psicólogos existentes nos centros de saúde e a criação de 40 equipas comunitárias.

"Numa altura em que se debate uma nova Lei de Saúde Mental e em que a pandemia veio mostrar a posição absolutamente central da saúde mental na nossa vida individual e coletiva, consideramos que já não é tempo de esperar mais", argumenta o BE, propondo "respostas de primeira linha nos centros de saúde e comunitárias em todo o país".

prevenção e tratamento

Com o projeto de lei, o BE pretende "programar o investimento plurianual na área da saúde mental, garantindo os meios para a concretização do plano nacional de saúde mental e de projetos com vista à prevenção da doença mental, tratamento e reabilitação da pessoa com doença mental".