BE quer criminalizar "terapias de conversão" de orientação sexual

Projeto de lei do Bloco de Esquerda defende pena de prisão até três anos ou pena de multa para quem promova "procedimentos que visem alterar a orientação sexual de outra pessoa, identidade ou expressão de género". Já "quem leve a cabo intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos", a punição varia entre os dois e os 10 anos de pena de prisão. As sanções são agravadas, caso se trate de menores e "pessoas particularmente vulneráveis, em razão de deficiência ou doença".

"A orientação sexual, identidade de género ou expressão de género não são doenças, sendo antes características pessoais próprias de cada indivíduo e essenciais ao seu equilíbrio, saúde e vivência social. Por outro lado, é absurdo e abusivo descrever estas práticas com "terapêuticas", pois, além de não existir nada para 'curar', não correspondem a processos mediados por um profissional de saúde, baseados em conhecimento científico, e que tenham como objetivo melhorar o estado de saúde de uma pessoa", lê-se no projeto de lei bloquista.

Citando o relatório de Victor Madrigal-Borloz1 ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Bloco de Esquerda nota ainda que "as pessoas são sujeitas a 'dor e sofrimento severo e que resultam em danos físicos e psicológicos duradouros'", nomeadamente "perdas significativas de auto-estima, ansiedade, depressão, isolamento social, dificuldade de intimidade, ódio a si próprio, vergonha e culpa, disfunção sexual, ideias ou tentativas de suicídio e sintomas de stress pós-traumático".

Assim, sublinhando que "a defesa da Igualdade e a Dignidade Humanas não se compadece com práticas perigosas para a saúde física e mental dos cidadãos", o projeto de lei do Bloco de Esquerda "visa punir qualquer esforço continuado, medida ou procedimento que as vise alterar, protegendo ainda os cidadãos de práticas não consentidas de alteração das características sexuais".

O diploma prevê a "proibição do exercício de funções por crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual", que podem variar entre dois a 20 anos quando a vítima é maior de idade. Caso a vítima seja menor a punição oscila entre os cinco e os 20 anos.

Ja quem promova "procedimentos que visem alterar a orientação sexual de outra pessoa, identidade ou expressão de género" pode enfrentar uma pena de prisão até três anos ou uma pena de multa. Para "quem leve a cabo intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos", a punição varia entre os dois e os 10 anos de pena de prisão. As sanções são agravadas caso se trate de menores e "pessoas particularmente vulneráveis, em razão de deficiência ou doença".

Também a deputada não-inscrita Cristina Rodrigues propôs a proibição de "terapias de reorientação sexual" destinadas à comunidade LGBTI+, prevendo uma pena de prisão até três anos ou multa para quem promover estas práticas. A deputada entregou um projeto de lei na Assembleia da República no qual defende que "está na altura de Portugal dar mais um passo no reforço dos direitos das pessoas LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero).