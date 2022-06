BE quer fim de concessões do abastecimento de água e saneamento a privados

O BE quer impedir as empresas privadas de participar no processo de abastecimento e saneamento de água. O partido considera que esses serviços devem existir para servir as populações e entrega esta segunda-feira, no Parlamento, um projeto de lei para garantir que eles não se transformam "num negócio". Os bloquistas entendem que concessões como a de Paços de Ferreira - que pretendem reverter - provam que o recurso a privados piora e encarece os serviços. Esta segunda-feira, a líder Catarina Martins desloca-se ao município para debater o tema com o autarca.

No diploma, o BE refere que o abastecimento de água e o saneamento são "monopólios naturais" que, quando passam para as mãos de privados, se têm transformado em "oligopólios" que não trazem "qualquer benefício".

Pelo contrário, o partido considera que "os brutais aumentos das tarifas impulsionados pelas privatizações", bem como a incapacidade "de satisfazer as expectativas" de qualidade do serviço, geraram uma "enorme oposição popular" que tem levado ao cancelamento de contratos.