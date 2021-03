BE exige mais testes à covid-19 e apoios sociais

Hermana Cruz Hoje às 10:58 Facebook

O Bloco de Esquerda avisa que o desconfinamento pode ser um fracasso se não for acompanhado por mais testagem e pelos prometidos apoios sociais e económicos.

"Rastrear com recursos suficientes não pode ficar no papel. Desconfinar com segurança implica testar e rastrear", afirmou, nesta manhã de sexta-feira, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, numa reação, na Assembleia da República, ao plano de desconfinamento, aprovado quinta-feira, em Conselho de Ministros.

Para o Bloco de Esquerda, o desconfinamento também tem que ser acompanhado por uma aceleração da vacinação. E, para isso, Portugal deveria usar de toda a sua influência, devido à Presidência do Conselho Europeu, para que as patentes das vacinas sejam libertadas e seja possível, assim, aumentar a vacinação.

"O Governo tem necessariamente que no desconfinamento ser mais rápido a agir nos apoios sociais e económicos. Há apoios anunciados em janeiro que ainda não saíram do papel", apontou ainda Pedro Filipe Soares, defendendo que "se o Governo não for mais ágil, este plano (do desconfinamento) pode fracassar na execução".